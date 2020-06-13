Тегеран, , 18:53 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Ирана за сутки возросло более чем на 2,4 тыс. и превысило 184 тысяч. Об этом 13 июня сообщило министерство здравоохранения страны.

По ее данным, за минувшие стуки в стране было выявлено 2410 зараженных SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 184 955.

Также сообщается, что за этот же срок в Иране от COVID-19 умерли 71 человек и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 8730.

При этом уточняется, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране в настоящее время составляет свыше 146 748 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в университете Джонса Хопкинса сообщили, что на территории США за минувшие сутки было выявлено более 25 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.