Нижний Новгород, , 11:06 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 11 июня выявили 1256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 52 996 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 303 новых носителя коронавируса, в Пензенской области — 115, в Саратовской области — 114, в Самарской области — 111, в Ульяновской области — 88, в Башкирии — 79, в Чувашии — 77, в Пермском крае — 74, в Кировской области — 61, в Оренбургской области — 59, в Мордовии — 58, в Татарии — 54, в Марий Эл — 43, в Удмуртии — 20.

С учетом новых данных общее число подтверждённых заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 13 341 случай, в Башкирии — 4273, в Саратовской области — 4246, в Чувашии — 3802, в Татарии — 3774, в Ульяновской области — 3538, в Самарской области — 3470, в Пензенской области — 3432, в Оренбургской области — 2580, в Пермском крае — 2434, в Кировской области — 2421, в Мордовии — 2418, Марий Эл — 2236, в Удмуртии — 1031.

Полностью выздоровели в Поволжье 29 574 человека, за последние сутки выписаны 1268 человек. Таким образом, выздоровели более 55,8% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончался на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 431 человек, за минувшие сутки скончались десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 июня всего в России подтверждено 502 436 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8779 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 261 150 жителя России, за сутки выписаны 10 386 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 51,9% граждан. 6532 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 174 — за последние сутки.

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