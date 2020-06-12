Берн, , 20:30 — REGNUM На территории Швейцарии за последние 24 часа было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 июня сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Согласно этим данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 31 063.

Также указывается, что общее число скончавшихся от COVID-19 в Швейцарии составляет 1667 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в штабе национальной безопасности Израиля сообщили, что с стране за сутки выявили 222 новых случая заражения коронавирусом.

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