Иерусалим, , 19:44 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 222 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в штабе национальной безопасности страны.

По последним данным, всего в стране зарегистрирован 18 791 подтверждённый случай заражения коронавирусом. За весь период 15 304 человека выздоровели и были выписаны, 300 человек скончались.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране никто из пациентов с COVID-19 не скончался.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в Израиле за сутки выявили 214 случаев заражения коронавирусом.