Лондон, , 18:17 — REGNUM В Великобритании за последние 24 часа выявили 1541 случай заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 292 950. Об этом сообщает 12 июня минздрав страны.

По данным министерства, за тот же период количество скончавшихся от COVID-19 в стране увеличилось на 202, а их общее число составило 41 481.

Отмечено, что днём ранее в Британии за сутки умерли более 150 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня главный инфекционист министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова сообщила, что в РФ еще рано говорить о полной победе над пандемией коронавируса, несмотря на уменьшение числа новых случаев заражения.

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