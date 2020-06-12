Москва, , 17:46 — REGNUM В Российской Федерации еще рано говорить о полной победе над пандемией коронавируса, несмотря на уменьшение числа новых случаев заражения. Об этом, как передает ТАСС, сообщила 12 июня главный инфекционист министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

«Говорить о полной победе (в Российской Федерации) над этой инфекцией (коронавирус) еще рано, — отметила она. — Заболевание (COVID-19)… еще регистрируется в регионах».

По ее словам, в период снятия ограничений в РФ необходимо продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты. Малинникова добавила, что благополучие «страны, региона, города, поселка и вашей семьи» зависит именно от уровня выполнения этих мер.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России было выявлено 8987 случаев заражения коронавирусом.

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