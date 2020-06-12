Москва, , 14:39 — REGNUM Интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса, разместил 12 июня сайт стопкоронавирус.рф.

В сообщении указывается, что посредством данной карты можно узнать с ситуацией с пандемией коронавируса в каждом из субъектов России и «узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют».

Также каждый из субъектов федерации окрашен на данной карте одним из четырех цветов, означающих степень снятия карантинных мер безопасности в нем.

При этом темно-оранжевый цвет означает действие запретов, которые были введены из-за пандемии SARS-CoV-2, оранжевый — что жители могут заниматься спортом на улице и гулять, светло-зеленый — открытие крупных магазинов и торговых точек, а темно-зеленым — регионы где сняты все карантинные меры и действуют только правила по соблюдению безопасности.

Из данных карты следует, что большинство российских регионов перешли к первому этапу смягчения карантинных мер и жесткий карантин пока продолжается в Псковской, Смоленской, Ивановской, Амурской и Костромской областях, а также в Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском АО, Дагестане, Якутии, Тыве, Мордовии, Карачаево-Черкессии, Ставрополье и Северной Осетии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико рассказал, как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции.