Москва, , 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете».

«То, что ультрафиолет и солнечный свет негативно влияют на возбудитель (COVID-19), это доказано», — заявил ученый.

При этом Брико отметил, что, несмотря на данное обстоятельство, ход пандемии коронавирусной инфекции в связи с этим может и не замедлиться.

В качестве примера главный эпидемиолог привел страны Южной Америки, где с одной стороны наблюдается жаркая и солнечная погода, с другой идет серьезный рост количества заразившихся коронавирусом.

Также он подчеркнул, что в случае соблюдения людьми карантинных мер безопасности в июне все-таки может настать обратная фаза эпидемии, предполагающая постепенное снижение заразившихся до уровня единичных случаев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией и заболеваниями поджелудочной железы, обнаружили ученые из Великобритании.

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