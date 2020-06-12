Москва, , 13:37 — REGNUM Опрос о том, какие страны после пандемии коронавирусной инфекции являются наиболее безопасными для туристических поездок, провели 12 июня специалисты компании OneTwoTrip.

Согласно данным проведенного среди 2700 туристов опроса, десятая часть из них уже в настоящее время думает, что путешествовать стало безопасно, только нужно соблюдать необходимые меры предосторожности.

При этом каждый двадцатый (5,5%) все ещё считает опасность серьезной и предпочитает оставаться дома.

Наиболее безопасной страной для туризма стала Греция, в которую готовы поехать 6,8% туристов. Второй идет Турция — 6,4%, далее, Черногория — 5,5%, Грузия — 5,1%, Россия — 4,2%, Кипр — 3,8% и Китай с Германией — по 2,5%.

Также выяснилось, что мнения по введенному в связи с пандемией «паспорту здоровья» разделились. 54,4% респондентов полагают, что он не будет существенной преградой для совершения турпоездок, а остальные считают, что его введение ставит под вопрос возможность их путешествия.

Кроме этого, выяснилось, что в гораздо большей степени туристов останавливает финансовая составляющая поездок. Так, 57,5% рассказали, что отложат свои поездки, в случае если их стоимость превысит ожидаемый размер затрат, 77,3% ожидают подорожания поездок, и 44% уже начали вести мониторинг цен туров, мест в гостиницах и билетов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отдых на территории Крыма для всех жителей России станет доступен с 1 июля.