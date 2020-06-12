Симферополь, , 11:07 — REGNUM Отдых на территории Крыма для всех жителей России станет доступен с 1 июля. Об этом 12 июня рассказали журналистам в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.

«С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля», — приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

Также он отметил, что на данный момент полуостров вступает в самый горячий период и для жителей республики и зарегистрированных там и в городе Севастополе граждан пансионаты, гостиницы и санатории будут открыты уже с 15 июня.

Также министр отметил, что в настоящий момент крайне важно поддержать жителей Крыма и туристов из других регионов, предоставив им полную информацию о ситуации в республике и помогая решать проблемные вопросы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Приморья разрабатывают план по восстановлению отрасли туризма, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.