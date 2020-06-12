Хабаровск, , 06:35 — REGNUM Мемориал пограничной славы открыли в Хабаровске в канун Дня России. Комплекс состоит из четырех скульптурных композиций, отражающих главные этапы пути дальневосточных пограничников — от становления в довоенный период до современности.

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Как сообщила региональная телекомпания Губерния, в церемонии открытия приняли участие представители краевых и городских властей, УФСБ по Хабаровскому краю, ветераны погранвойск.

«Этот мемориал посвящён многим поколениям пограничников, которые с честью выполняли и продолжают выполнять задачи по надежной защите и охране государственной границы на дальневосточных рубежах нашей Родины. Благодарю художников и строителей, принимавших участие в его создании. Мы преклоняемся перед мужеством героев границы, своей кровью вписавших подвиги в историю Родины», — сказал на церемонии открытия начальник пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю генерал-майор Анатолий Уткин.

Как сообщало ИА REGNUM, 50 курильских школьников вместе с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко в честь Дня России развернули огромный триколор на вершине вулкана на Итурупе.