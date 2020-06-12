Южно-Сахалинск, , 05:10 — REGNUM В честь Дня России на вершине вулкана Баранского на острове Итуруп развернули флаг России. В патриотической акции приняли участие губернатор Сахалина Валерий Лимаренко и 50 курильских школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Огромное полотнище размером 9 на 12 метров развернули на вершине вулкана, несмотря на порывистый ветер и дождь. Там же на флагштоке водрузили российский триколор меньшего размера.

Как сообщало ИА REGNUM, особенный день для жителей Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края — 12 июня. В этот день горожане празднуют День России, 88-ю годовщину основания города и день начала строительства Амурского судостроительного завода в 1933 году.