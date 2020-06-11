Пенза, , 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.

Напомним, регион пока остается на первом этапе снятия ограничений. С 1 июня возобновили деятельность предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью зала до 400 кв. метров. Разрешена деятельность дилерских центров, занятия спортом на свежем воздухе, прогулке на улице с соблюдением масочного режима и дистанции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Пензенской области, введенный 16 марта, продлевали несколько раз, в последний — до 14 июня.

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