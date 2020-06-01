Пенза, , 17:02 — REGNUM Пензенская область выходит на 1-й этап смягчения режима повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 1 июня 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, возобновят работу предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью зала до 400 кв. метров при наличии отдельного входа в объект торговли и соблюдении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра. Также разрешат деятельность дилерским центрам.

Допустят к занятиям физкультурой и спортом на открытом воздухе не более двух человек при условии совместных занятий и расстояния между собой не менее 5 метров.

Первый этап смягчения ограничений предполагает прогулки на улице не более двух человек вместе при условии соблюдения дистанции, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. При этом сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом.

Масочный режим остается обязательным для всех при любом выходе из дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Пензенской области продлён до 14 июня включительно без изменений.

Читайте также: В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 14 июня