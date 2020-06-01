Пенза, , 11:25 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области продлён до 14 июня включительно без изменений. Соответствующее постановление подписано 31 мая губернатором региона Иваном Белозерцевым.

В случае получения разрешения федеральной службы Роспотребнадзора на выход в первый этап смягчения ограничений режим будет изменен. Кроме того, в список товаров первой необходимости внесены изделия медицинского назначения.

Напомним, режим повышенной готовности в Пензенской области ввели 16 марта на месяц, затем его неоднократно продлевали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области ужесточать ограничения в связи с коронавирусом не планировал, так он заявлял в ходе прямой линии в соцсетях 22 мая.

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