Брюссель, , 14:26 — REGNUM Общее количество умерших от COVID-19 на территории Бельгии за прошедшие сутки возросло на 16 стало составлять 9 636. Об этом 10 июня сообщает бельгийский минздрав.

Также сообщается, что за этот же временной промежуток в стране было выявлено 142 подтверждённых случая заражения коронавирусом и теперь их суммарное количество достигло 59 711.

Кроме этого, указывается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в Бельгии на данный момент превышает 16,4 тысячи пациентов.

При этом уточняется, что на данный момент в отделениях интенсивной терапии в больницах страны находятся 99 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Ирана за сутки возросло более чем на 2,2 тысячи и превысило 180 тысяч.