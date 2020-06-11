Тегеран, , 14:14 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Ирана за сутки возросло более чем на 2,2 тысячи и превысило 180 тысяч. Об этом 10 июня сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По ее данным, за минувшие стуки в стране было выявлено 2 238 зараженных SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 180 156.

Также сообщается, что за этот же срок в Иране от COVID-19 умерли 78 человек и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 8 584.

При этом уточняется, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране в настоящее время составляет свыше 142 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Румынии за последние сутки выросло на 237 и превысило 21 тысячу.