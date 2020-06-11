Бухарест, , 14:02 — REGNUM Общее количество новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Румынии за последние сутки выросло на 237 и превысило 21 тысячу. Об этом 10 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 21 182 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в стране скончались 9 пациентов с COVID-19, в результате чего их суммарное количество стало составлять 1 369. При этом отмечается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране составляет свыше 15,3 тысячи пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бахрейне за сутки выявили 469 случаев заражения коронавирусом.