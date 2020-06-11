Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM Около 5 млн саженцев саксаула высажено на площади 13,3 тыс. га на высохшем дне Аральского моря с 2018 года. Об этом 11 июня написал пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что высыхание Аральского моря оголило дно площадью 6 млн га. Ежегодно со дна моря выносится более 100 млн тонн песка и соли, которые наносят вред окружающей среде.

Дилдахмет отметил, что саксауловые насаждения в Казахстане составляют 65% от всей площади лесообразующих пород и занимают более 6 млн га. Так, корни одного куста способны удерживать около 4 тонн песка.

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