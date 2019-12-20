Токио, 20 декабря 2019, 15:58 — REGNUM Правительство Японии выделило на безвозмездной основе 346 млн иен ($3,2 млн) на улучшение качества жизни жителей Приаральского региона, сообщает 20 декабря издание Kun.uz.
Соответствующее соглашение было достигнуто в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Токио. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что японское правительство намерено внести свой вклад в преодоление последствий высыхания Аральского моря.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялось заседание руководящего комитета многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для Приаралья.
Участники мероприятия отметили, что на повышение качества перинатальной помощи жителям Приаралья и содействие сельского развития выделено $3,1 млн.
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