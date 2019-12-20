История вопроса

В первой половине ХХ века Аральское море считалось четвёртым по размерам озером в мире. Однако с 1960-х годов воду из впадающих в него рек Сырдарья и Амударья и их притоков начали активно использовать для хозяйственных целей Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. В результате к 2010-м годам акватория моря снизилась более чем на 70%, само оно с 1989 года оказалось разделено на несколько частей.

Осушение водоёма привело к изменению климата, образованию пустынь, подъёма к поверхности солей, появлению пыльных бурь, от которых страдают крупные города и т.д.

В 2005 году была возведена Кокаральская плотина, призванная остановить высыхание северной части моря. Летом 2017 году уровень воды в юго-восточной части Аральского моря начал расти из-за увеличения потока из Сырдарьи и Амударьи.

