Нижний Новгород, , 11:02 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 10 июня выявили 1309 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 51 740 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 304 новых носителя коронавируса, в Пензенской области — 126, в Саратовской области — 117, в Самарской области — 113, в Пермском крае — 93, в Ульяновской области — 91, в Башкирии — 81, в Чувашии — 79, в Мордовии — 64, в Кировской и Оренбургской областях — по 60, в Татарии — 55, в Марий Эл — 42, в Удмуртии — 24.

С учетом новых данных всего в Нижегородской области подтверждено 13 038 случаев заражения SARS-CoV-2, в Башкирии — 4194, в Саратовской области — 4132, в Чувашии — 3725, в Татарии — 3720, в Ульяновской области — 3450, в Самарской области — 3359, в Пензенской области — 3317, в Оренбургской области — 2521, в Пермском крае, Кировской области и Мордовии — по 2360, в Марий Эл — 2193, в Удмуртии — 1011.

Полностью выздоровели в Поволжье 28 306 человек, за последние сутки выписаны 1262 человека. Таким образом, выздоровели более 54,7% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончался на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 421 человек, за минувшие сутки скончались 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня всего в России подтверждено 493 657 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8404 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 252 783 жителя России, за сутки выписаны 10 386 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 51,2% граждан. 6358 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 216 — за последние сутки.

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