Алма-Ата, Казахстан, , 13:36 — REGNUM Около 100 организаций в Алма-Ате закрыли из-за нарушения санитарных требований. Об этом 10 июня заявил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин на брифинге.

По его словам, нарушения связаны со скученностью посетителей, отсутствием средств индивидуальной защиты, и несоблюдением безопасного расстояния.

До устранения замечаний приостановлена деятельность 98 объектов. Руководители 80 объектов самостоятельно приостановили работу своих предприятий.

Отметим, в Алма-Ате создана специальная мониторинговая группа, которая следит за соблюдением санитарных требований в организациях города.

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