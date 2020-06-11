Москва, , 09:48 — REGNUM Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло на 2236 и превысило 115 тыс., сообщила 11 июня заместитель мэра столица Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769», — сказала Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня, в России выявлено 493 657 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 6358 пациентов, выздоровели — 252 783. Всего проведено более 13,5 млн тестов.

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