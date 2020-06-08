Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева считает, что столичному бизнесу потребуется на восстановление несколько месяцев, а возможно и целый год. Особенно в сложной ситуации оказалась сфера услуг, падение в которой составило 70 — 100 процентов.
Результат внутренней расторговки — о снятии ограничений в Москве
«На мэра не стали заводить уголовное дело о превышении полномочий, а он, в свою очередь, отменил все введенные ранее ограничения. К тому же, стоить отметить, что практически никто из жителей города не отнесся к ним серьезно — лишь единицы соблюдали масочный режим и график прогулок», — отметил Тимофей Шевяков.
Для входа в московские суды понадобятся маски и перчатки
Московские суды общей юрисдикции перейдут в режим обычной работы 9 июня. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
«Московские суды общей юрисдикции, в том числе мировые судьи, возвращаются к прежнему режиму работы», — говорится в сообщении. Допуск в здания судов не будут ограничивать лицами-участниками. Войти в здание можно будет только в маске и перчатках. Требования по соблюдению социальной дистанции будут соблюдаться.
Суды Москвы возвращаются к обычному режиму работы
Все суды столицы возвращаются к обычному режиму работы, но с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московского городского суда.
«Суды Москвы начинают работать с 9 числа в режиме, действовавшем до режима самоизоляции. Все материалы и дела будут рассматриваться. Возобновится прием граждан. Также возобновится доступ в суд лиц, которые не являются участниками процесса, в том числе СМИ», — сообщил представитель пресс-службы Мосгордума.
Масочный режим в Москве решили сохранить
В Москве после снятия ограничений продолжит действовать масочно-перчаточный режим. Об этом 8 июня сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Горожане должны продолжать носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении. Отмечается также, что все ограничения в столице будут снимать «при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер».
С 9 июня в Москве вновь заработают транспортные льготы
Ограничения на работу социальных карт в Москве будут сняты 9 июня. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте», — заявил мэр.
Пожилым москвичам разрешили прогулки с 9 июня
С 9 июня снимаются ограничения на прогулки всех лиц, включая пожилых граждан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, возможность свободно перемещаться по городу станет доступна для лиц из группы риска, которые наиболее подвержены угрозе переболеть COVID-19.
С 9 июня в Москве снимут ограничения на работу каршеринга
Каршеринг столицы в полном объёме возобновит свою работу с 9 июня. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава города напомнил, что определенные послабления в работе каршеринга действуют с 25 мая. С этого дня автомобиль модно было арендовать на длительный срок. С 9 июня ограничения будут сняты окончательно, и граждане смогут воспользоваться сервисом в привычном формате.
С 16 июня можно будет получить плановую стоматологическую помощь. К прежней работе вернутся библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.
Творческие коллективы Москвы смогут проводить репетиции с 9 июня
С 9 июня коллективы театров и цирков могут проводить в столице репетиции. Об этом 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов», — рассказал Собянин.
В Кремле прокомментировали решение снять ограничения в Москве
Снятие ограничений в регионах России находятся в компетенции местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя грядущее снятие ограничений в Москве.
«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — сказал Песков.
Собянин предупредил о сохранившейся угрозе коронавируса
Угроза заражения коронавирусом в Москве сохраняется. Об этом 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Мэр города отметил, что угроза коронавируса стала существенно меньше, однако по-прежнему сохраняется.
С 9 июня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Машину можно взять на любое время. Вместе с тем остается обязательным ношение масок и перчаток. Все автомобили подлежат тщательной дезинфекции.
Прогулки по Москве-реке на водном транспорте разрешат с 23 июня
С 23 июня возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке. Об этом 8 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике», — сообщил мэр Москвы.
С 23 июня в Москве возобновят работу детсады
С 23 июня в Москве будут сняты ограничения на работу детских садов. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, возобновят свою работу учреждения соцзащиты населения.
Библиотеки Москвы заработают с 16 июня
С 16 июня в Москве возобновят работу ряд социальных и коммерческих организаций. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Собянина, среди прочего, свою работу возобновят библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства.
Сроки снятия ограничений в Москве могут изменить по ситуации
Если эпидемиологическая ситуация в Москве изменится, сроки снятия ограничений откорректируют. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина от 8 июня.
Песков рассказал о режиме работы кремлёвского пула СМИ
Решение о режиме работы сотрудников кремлёвского пула СМИ будет приниматься в рамках консультаций со специалистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается режима работы прессы — будем принимать решения осторожно, советуясь со специалистами», — сказал Песков агентству РИА Новости.