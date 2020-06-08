С 9 июня в столице России отменяются режим самоизоляции, пропуски и графики прогулок. Послабления коснутся даже людей старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями: они могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

Также 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, общественные организации, научные институты и другие организации. Можно будет посещать кладбища.

C 23 июня начнут работать физкультурно-оздоровительные комплексы, рестораны, кафе, столовые, СПА-салоны, бани, библиотеки кружки для дошкольников и многое другое.

Корреспонденты ИА REGNUM следят за тем, как Москва возвращается к прежней бурной жизни.