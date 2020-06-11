Бразилиа, , 09:01 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бразилии было выявлено 32 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня сообщает бразильский минздрав.

Таким образом, суммарное количество зараженных SARS-CoV-2 в стране в настоящее время составляет 772 416.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в стране было зафиксировано 1 274 летальных исхода от COVID-19 и их общее число теперь стало 39 680. При этом отмечается, что свыше 325 тысяч пациентов в Бразилии на данный момент вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одиннадцать новых активных случаев заражения коронавирусом и ещё четырех его носителей без симптомов выявили в Китае за минувшие сутки.