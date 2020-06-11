Пекин, , 08:49 — REGNUM Одиннадцать новых активных случаев заражения коронавирусом и ещё четырех его носителей без симптомов выявили в Китае за минувшие сутки. Об этом 10 июня сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что все новые активные случаи являются ввозными. Шесть заражений из этого числа зафиксировано в Шанхае, ещё три — в провинции Гуандун и по одному в провинции Фуцзянь и в Тянцзине.

Таким образом суммарное количество случаев заражения SARS-CoV-2 в Китае стало 83 057.

Кроме этого, за минувшие сутки в стране вновь не зафиксировано ни одного летального случая от COVID-19 и потому данное число по-прежнему составляет 4 634. При этом 78 361 пациент в Китае вылечился от нового заболевания и ещё 62 в настоящее время проходят лечение в больницах страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее увеличилось число людей, переболевших COVID-19 и выразивших желание стать донорами плазмы для разработки вакцины от вируса.