Женева, Швейцария, , 08:29 — REGNUM Статистика смертности от коронавирусной инфекции, которая наблюдается в России, «сложная для понимания». Об этом в ходе брифинга в Женеве заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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Он отметил, что низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости выглядит «необычно». Поэтому, по его мнению, важно, чтобы Россия оценила и пересмотрела способы выявления и отчетности по летальным исходам, «чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом».

Однако объяснение ситуации со смертностью в РФ в ВОЗ всё же нашли. Райан указал на то, что Россия провела достаточно большое количество тестов на COVID-19. По его словам, когда проверяются много людей, можно наблюдать «относительно низкий уровень смертности». При этом он отметил, что в то же время в других странах, которые в больших масштабах тестируют население на наличие вируса, показатели смертности значительно выше.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статистика, публикуемая в России относительно смертности от COVID-19, является точной. Он пояснил, что причину смерти медики устанавливают путём вскрытия, что позволяет точно понять, от чего умер человек, и правильно вести статистику. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в этом и есть разница между РФ и некоторыми странами Запада, где патологоанатомических исследований не проводят.

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