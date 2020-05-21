Москва, , 09:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что статистика, публикуемая в России относительно смертности от COVID-19, является точной. Об этом он заявил в интервью журналистам CNBC.

«Мы ничего не скрываем», — сказал Песков.

По его словам, причину смерти медики устанавливают путём вскрытия, что позволяет точно понять, от чего умер человек, и правильно вести статистику.

Песков подчеркнул, что в этом и есть разница между РФ и некоторыми странами Запада, где патологоанатомических исследований не проводят.