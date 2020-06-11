Омск, , 07:46 — REGNUM В Омске планируется сократить лаборатории, работающие при 85 больницах региона. Вместо них останутся две большие частные организации в Омске и Таре. В результате работы могут лишиться 1,5 тыс. человек, сообщает портал NGS55.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили журналистам, что целью реформирования станет создание «нового формата лабораторной службы с привлечением специализированной компании». По мнению чиновников, это повысит качество работы оставшихся лабораторий.

«Медики, безусловно, обеспокоены своим будущим, однако информация была доведена до главных врачей. В ближайшее время будут проведены встречи с сотрудниками лабораторий, в ходе которых будут даны самые подробные разъяснения о сложившейся ситуации», — передаёт портал заявление минздрава.

Между тем медработники готовят коллективное обращение на имя губернатора Александра Буркова с просьбой разобраться в ситуации. Врачи опасаются, что бюджетные средства из территориального фонда ОМС будут перенаправлены в интересах коммерческих структур.

Добавим, подготовка к реформе происходит на фоне эпидемии коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на 11 июня в Омской области подтверждено 1977 случаев заражения SARS-CoV-2. Умерли 23 человека.

Подробнее: В Омской области подтвердили 1977 случаев заражения коронавирусом

Читайте также: В Омске проверят отказ чиновников обеспечить детей дорогостоящим лекарством