Омск, , 11:51 — REGNUM Омские следователи разбираются в законности действий чиновников, отказавшихся предоставить необходимое для жизни детей дорогое лекарство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Как отмечается, ранее соответствующее заявление поступило от местной жительницы. Она сообщила, что представители регионального министерства здравоохранения не исполнили судебное решение об обеспечении её малолетнего сына лекарством от спинальной мышечной атрофии.

«В ходе проверки будут выяснены все причины отказа регионального Минздрава предоставить семьям, в которых воспитываются тяжелобольные дети, лекарственный препарат «Спинраза», в связи с чем граждане были вынуждены обратиться в суд, а также доводы ответчика об отсутствии в бюджете денежных средств», — отметили в СКР.

Процессуальное решение будет вынесено по итогам проверки.

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