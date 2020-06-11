Омск, , 07:08 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 1977.

Среди новых случаев 36 выявлены в Омске, остальные в районах. К настоящему времени 999 человек выписаны из больниц с выздоровлением. Под наблюдением врачей дома остаются 2145 человек.

«23 человека умерли (за прошедшие сутки количество летальных случаев не изменилось)», — добавили в штабе.

Напомним, с 4 июня в регионе возобновили работу около трёх сотен торговых центров. Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на открытие получили торговые залы площадью менее 400 кв. м, расположенные в ТРЦ.

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