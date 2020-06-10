Курск, , 19:39 — REGNUM В Курской области роста количества носителей коронавируса в селах Молотычи и Хмелевое Фатежского района не наблюдается. Как сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе, соответствующие данные предоставило руководство центральной районной больницы.

Коронавирус был выявлен у 39 человек, их поместили на амбулаторное лечение. Контактировавших с ними обследовали и провели томографии. По информации медиков, очаг заражения дальнейшего распространения не получил.

В сёлах Молотычи и Хмелевое дезинфицировали места общественного пользования и открыли продуктовый магазин. Почтовые отделения работают в обычном режиме.

Пациентов в тяжелом состоянии в Фатежском районе нет. Выписаны после выздоровления были 60 человек, ещё 77 человек с положительным и тестами на коронавирус проходят лечение.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, вспышка заражения коронавирусом в селах Молотычи и Хмелевое произошла после празднования юбилея, на который было приглашено множество людей и среди которых были носители вируса. В правоохранительные органы направили материалы для принятия соответствующих мер за нарушение запрета на проведение массовых мероприятий, местных властей обязали организовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.

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