Курск, 2 июня 2020, 17:14 — REGNUM В Курской области в селах Молотычи и Хмелевое Фатежского района зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, к которым привело нарушение режима самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.
Главе администрации Фатежского района выдали предписание провести дополнительные противоэпидемические меры. Материалы о нарушении самоизоляции переданы в правоохранительные органы. Заражённые находятся на амбулаторном лечении, при необходимости заболевшие проходят обследования на аппарате компьютерной томографии в районной больнице. Пациентов в тяжелом состоянии нет.
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