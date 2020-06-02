Курск, , 17:14 — REGNUM В Курской области в селах Молотычи и Хмелевое Фатежского района зарегистрировано 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, к которым привело нарушение режима самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

«По данным эпидемиологического расследования, вспышка COVID-19 произошла в результате нарушения запрета на проведение массовых мероприятий. В сельском совете, насколько нам известно, отмечали юбилей с большим количеством приглашенных гостей, среди которых были больные COVID-19. В результате этого произошло заражение 17 человек и в дальнейшем заболевание распространилось среди других жителей», — прокомментировал главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин.

Главе администрации Фатежского района выдали предписание провести дополнительные противоэпидемические меры. Материалы о нарушении самоизоляции переданы в правоохранительные органы. Заражённые находятся на амбулаторном лечении, при необходимости заболевшие проходят обследования на аппарате компьютерной томографии в районной больнице. Пациентов в тяжелом состоянии нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявили 60 новых носителей SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Курской области выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом