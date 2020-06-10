Бухарест, , 14:11 — REGNUM За истекшие сутки на территории Румынии были выявлены 196 новых зараженных коронавирусом и теперь их общее число достигло 20 945. Об этом 10 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 20 945 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в стране свыше 15,1 тысячи пациентов вылечились от COVID-19. Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 15 человек и теперь суммарное количество летальных случаев достигло 1 360.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 684 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.