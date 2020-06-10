Кабул, , 14:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 684 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

По данным ведомства, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране теперь достигло 22 143 случаев.

Также сообщается, что суммарное количество вылечившихся от COVID-19 в Афганистане на сегодняшний день составляет 2 975. При этом за истекшие сутки в стране от COVID-19 скончался 21 пациент и теперь их суммарное количество достигло 405.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за не ношение медицинской маски в общественных местах в Таджикистане теперь предусмотрен штраф от 116 до 290 сомони (774 — 1935 руб.).