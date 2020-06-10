Душанбе, , 13:42 — REGNUM За не ношение медицинской маски в общественных местах в Таджикистане теперь предусмотрен штраф от 116 до 290 сомони (774 — 1935 руб.). Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс Таджикистана приняли сегодня, 10 июня, депутаты нижней палаты парламента страны.

Штрафные санкции будут применяться после вступления поправок в силу.

Отметим, ранее республиканский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране называл ношение медицинских масок в общественных местах мерой, обязательной для исполнения. Однако штрафы предусмотрены не были.

Напомним, 15 июня в Таджикистане ряд организаций сферы услуг — в частности, гостиницы и санатории, рынки и торговые центры, салоны красоты и заведения общественного питания.

Официально по данным на вечер 9 июня, наличие коронавирусной инфекции в Таджикистане зафиксировано у 4690 людей. Зарегистрировано 48 летальных исходов. 2815 человек излечились.