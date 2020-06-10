Москва, , 10:43 — REGNUM Своё намерение голосовать по Конституции РФ высказали большинство сторонников различных партий: 78% сторонников «Единой России», 74% — «Справедливой России», 71% — КПРФ, и 64% — ЛДПР, показал опрос ВЦИОМ.

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Из тех, кто планирует принять участие в голосовании 1 июля, 61% опрошенных готовы поддержать поправки. Проголосовать против планируют 21%.

Больше всего отдать голоса за поправки к Конституции хотят в электорате «Единой России» (83%), среди сторонников «Справедливой России» — 65%, среди сторонников ЛДПР — 54%, среди сторонников КПРФ — 43%.

Опрос проведен 2 июня 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, планируют принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 66% граждан РФ.

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