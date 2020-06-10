Москва, , 10:27 — REGNUM Более 400 тысяч жителей Москвы подали свои заявки для участия в электронном голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

«Более 400 тысяч москвичей уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по внесению изменений в конституцию. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня», — говорится в сообщении.

Само голосование начнётся 25 июня в 10:00, а завершится 30 июня в 20:00.