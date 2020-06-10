Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Аномальная жара в Санкт-Петербурге немного отступит благодаря холодному атмосферному фронту, который принесет в город переменную облачность, кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом 10 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

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По его словам, в среду в городе на Неве ожидаются облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами с грозами.

«Станет прохладнее, но пока температурный фон останется на 4−5 градусов выше нормы», — отметил он.

Температура воздуха в городе будет в районе +24… +26 градусов, в Ленинградской области +22… +27 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Напомним, вечером 9 июня в Петербурге прошел сильный ливень с градом.

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