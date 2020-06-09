Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Аномально жаркая для первой половины июня погода в Санкт-Петербурге сохранится до конца текущей недели. Вместе с тем синоптики вновь предупреждают о возможных грозах и усилении ветра до 15 м/с.

Сфинкс на Университетской набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 9 июня в гидрометцентре по СЗФО, ливни с грозами придут в город в первой половине ночи 10 июня. Ветер в этот момент будет переменный слабый, но при грозе местами усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха ночью будет в районе +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В свою очередь, метеоролог Юрий Куткевич рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» о том, что аномальная жара, из-за которой привычная для этого времени года температура воздуха превышена на 8−10 градусов, будет держаться в городе на Неве до четверга.

«С четверга до конца следующей недели в городе установятся плюс 20−25 градусов. В Северной столице будет умеренный ветер, без осадков», — отметил специалист.

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