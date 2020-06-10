Берлин, , 09:34 — REGNUM Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Германии за истекшие сутки увеличилось на 318 и стало составлять 184 861 случай. Об этом 10 июня сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру немецкого минздрава.

Также сообщается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 18 человек, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 8 729.

Кроме этого, указывается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в Германии на данный момент составляет свыше 170 тысяч пациентов.

При этом в наибольшей степени от SARS-CoV-2 в стране пострадали федеральные земли Бавария (47 479 зараженных), Северная Вестфалия (38 845) и Баден-Вюртемберг (34 965).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки.