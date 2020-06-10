Тбилиси, , 09:21 — REGNUM В Грузии выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Новые данные были опубликованы 10 июня на сайте Stopcov.ge.

По официальным данным, всего в стране зафиксировано 822 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Победивших коронавирус в течение суток стало больше тоже на четыре. Теперь их 690 или 84% от всех выявленных зараженных.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 13 пациентов. На карантине находятся 3124 человека, госпитализированы — 279.

Стоит отметить, что несмотря на низкий уровень распространения коронавируса в Грузии население призывают помнить, что опасность заражения сохраняется и нужно соблюдать меры предосторожности. Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал все телеканалы страны пустить у себя бегущей строкой сообщение, что коронавирус еще не побежден.

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