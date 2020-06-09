Берн, , 15:40 — REGNUM За минувшие сутки на территории Швейцарии было выявлено 16 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Согласно этим данным, суммарное количество выявленных зараженных коронавирусом в стране стало 30 988.

Также сообщается, что за это же время в Швейцарии от COVID-19 умерли два человека и теперь их общее число достигло 1 663.

Также сообщается, что всего в стране было проведено за время пандемии 428 973 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что больницу в Лаосе покинул последний пациент, у которого ранее был подтверждён коронавирус нового типа.