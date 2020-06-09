Вьентьян, , 15:32 — REGNUM Больницу в Лаосе покинул последний пациент, у которого ранее был подтверждён коронавирус нового типа. Об этом сообщает 9 июня лаосский минздрав.

Отмечается, что пациент сдал два теста на коронавирус, оба они оказались отрицательными. После этого пациента выписали из медучреждения.

Всего в стране подтвердились 19 заражений SARS-CoV-2. Последний случай был выявлен почти два месяца назад.

Как сообщало ИА REGNUM, первые случаи коронавируса выявили в Лаосе 24 марта. Власти этой страны одними из первых в Юго-Восточной Азии ограничили въезд из-за рубежа и ввели обязательный карантин для приезжих. Внутри страны быстро ввели режим ответственного поведения и ограничения на перемещение между регионами.

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