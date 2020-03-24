Вьентьян, , 11:37 — REGNUM В Лаосе на сегодняшний день зафиксированы первые случаи подозрения на заражение новым типом коронавируса. По данным министерства здравоохранения страны, их два. Об этом 24 марта сообщает ASEAN Briefing.

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В настоящее время оба подозрительных случая расследуются. При этом отмечается, что пока в стране не подтверждено ни одного случая заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за угрозы распространения коронавируса нового типа Лаос ввёл ограничения не въезд в страну жителей Южной Кореи и Франции. Кроме того, правительство Лаоса приостанавливает выдачу виз туристам и закрывает образовательные учреждения — от детсадов до университетов. Премьер-министр страны призвал граждан Лаоса воздержаться от поездок за границу.

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