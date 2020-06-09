Кабул, , 13:20 — REGNUM За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 542 случая заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

Также сообщается, что общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране в результате этого составляет 21 459.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в стране 15 человек скончались от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов составляет 384 пациента.

При этом общее число вылечившихся от COVID-19 в Афганистане достигло 2 651.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омане за сутки выявили 712 случаев заражения коронавирусом.