Маскат, , 12:57 — REGNUM В Омане за сутки выявили 712 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в султанате составляет 18 тыс. 198.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 83 человека. За сутки умерли два пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн 136 тыс. человек.