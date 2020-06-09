Нижний Новгород, , 11:04 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 9 июня выявили 1226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 50 431 случая, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 292 новых носителя коронавируса, в Пензенской области — 138, в Саратовской области — 115, в Башкирии — 96, в Ульяновской области — 94, в Чувашии — 85, в Мордовии — 66, в Пермском крае — 65, в Оренбургской области — 64, в Татарии — 54, в Марий Эл — 47, в Самарской области — 46, в Кировской области — 40, в Удмуртии — 24.

С учетом новых данных общее число подтвержденных заражение коронавирусом в Нижегородской области составило 12 734 случая, в Башкирии — 4113, в Саратовской области — 4015, в Татарии — 3665, в Чувашии — 3646, в Ульяновской области — 3359, в Самарской области — 3246, в Пензенской области — 3191, в Оренбургской области — 2461, в Кировской области — 2300, в Мордовии — 2296, в Пермском крае — 2267, в Марий Эл — 2151, в Удмуртии — 987.

Полностью выздоровели в Поволжье 27 044 человека, за последние сутки выписаны 1443 человека. Таким образом, выздоровели более 53,62% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 406 человек, за минувшие сутки скончались 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июня всего в России подтверждено 485 253 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8595 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 242 397 жителей России, за сутки выписаны 11 709 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 49,95% граждан. 6142 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 171 — за последние сутки.

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