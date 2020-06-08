Нижний Новгород, , 11:26 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 8 июня выявили 1289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 49 205 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 305 новых носителей коронавируса, в Саратовской области — 137, в Пензенской области — 110, в Ульяновской области — 97, в Башкирии — 89, в Чувашии и Самарской области — по 86, в Кировской области — 78, в Пермском крае — 67, в Оренбургской области — 66, в Татарии — 53, в Мордовии — 45, в Марий Эл — 43, в Удмуртии — 27.

С учетом новых данных в Нижегородской области с момента начала наблюдений подтверждено 12 442 случая заражения SARS-CoV-2, в Башкирии — 4017, в Саратовской области — 3900, в Татарии — 3611, в Чувашии — 3561, в Ульяновской области — 3265, в Самарской области — 3200, в Пензенской области — 3058, в Оренбургской области — 2397, в Кировской области — 2260, в Мордовии — 2230, в Пермском крае — 2202, в Марий Эл — 2104, в Удмуртии — 963.

Полностью выздоровел в Поволжье 25 601 человек, за последние сутки выписаны 393 человека. Таким образом, выздоровели более 52,02% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 394 человека, за минувшие сутки скончались десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня всего в России подтверждено 476 658 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8985 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 230 688 жителей России, за сутки выписаны 3957 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 48,3% граждан. 5971 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 112 — за последние сутки.

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