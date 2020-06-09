Москва, , 09:31 — REGNUM Специалисты Роскачества советует для похудения съедать в день три порции овощей и две порции фруктов. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам специалистов, в целом для безопасного похудения количество потребляемых калорий нужно снизить на 15−30%.

Также эксперты Роскачества советуют завтракать в течение первого часа после пробуждения, соблюдать промежуток между приёмами пищи в 3,5−4 часа и ужинать за 3−4 часа до сна.

Одну половину тарелки должны занимать овощи, четверть — нежирный белок, другая четверть — медленные углеводы. Кроме того, необходимо пить больше воды — 30 мл на один килограмм веса.

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Специалисты рекомендуют ложиться спать в 22:00—23:00 — это влияет на выработку гормонов и количество съеденного в течение дня. В день необходимо преодолевать 10 тыс. шагов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина сообщила, что полноценный сон и сбалансированное питание помогают организму противостоять болезням.

Сон, который длится не менее шести часов в сутки, является очень важным фактором для здоровья и иммунитета. Снизить стресс и чувство тревоги позволит физическая нагрузка.

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